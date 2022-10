Raampje in de kist en grafmonument met roepgaten: het bizarre verhaal van Georges Martens-Sotteau uit Gent die panische angst voor schijndood had

“De man liet in zijn testament optekenen dat de deur naar zijn grafkelder eeuwig moest openblijven”, legt Depreitere uit. “Zo had hij altijd een vluchtroute als hij zou ontwaken.” In de kist die in de grafkelder werd gezet, werd ook een uitsparing voorzien. “Er zat een klein raampje uit glas ter hoogte van het hoofd. Op die manier konden mensen zien of de ogen van Martens-Sotteau open waren. Hij kon het raampje ook zelf stukslaan om zo hulp te kunnen roepen.”