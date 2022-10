Klimaatactivist Greta Thunberg gaat niet naar COP27 in Egypte: "Het is een forum voor greenwashing, leugens en bedrog"

Vorig jaar was Thunberg nog aanwezig bij de klimaattop in Glasgow. Ze nam toen deel aan de protesten. Thunberg vreest dat activisten die ruimte niet zullen hebben in Egypte. Het land ligt al een tijd onder vuur voor de vele politieke gevangenen. Volgens de Britse krant The Guardian heeft het regime zelfs alle onafhankelijke milieuactivisten van het land het zwijgen opgelegd in de aanloop van de COP. "Op de lijst van geaccrediteerden staat ook geen enkele vertegenwoordiger van mensenrechtenorganisatie", zei hoofd van het Egyptisch Initiatief voor Persoonlijke Rechten (EIPR) Hossam Baghat aan persagentschap Reuters.