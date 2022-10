178 keer "Hallo, ik ben Hirokazu Tanaka": nieuw wereldrecord "bijeenkomst van mensen met dezelfde naam" in Japan

En het was een heel divers publiek. De jongste was 3 jaar, de oudste 80. Er was zelfs een Hirokazu Tanaka speciaal overgevlogen vanuit Vietnam. "Ik had nooit gedacht dat we zo'n idioot record zouden verbreken", zei de organiserende Hirokazu Tanaka. "De Tanaka's hebben een voorbeeld gesteld wat betreft onnozelheid."

De aanwezigen zaten 5 minuten lang stil, volgens de regels van Guinness, voor een verantwoordelijke het wereldrecord officieel kon uitroepen. En dat werd op gejuich onthaald. "Het is raar om een wereldrecord te krijgen, gewoon voor mijn naam", zei Hirokazu Tanaka "hot pot", een brandweerman. "Ik zou denken dat deze prijs bedoeld was als erkenning voor een bepaalde prestatie. Ik ben mijn ouders heel dankbaar."