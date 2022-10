Wat te doen met die pompoen? Zo vermijd je dat jouw Halloweenfeest een drama wordt voor het milieu

Ongeveer 83 procent van de Halloweenkostuums zouden gemaakt zijn uit plastic dat op olie gebaseerd is en dus niet te recycleren is. Bovendien belandt in ons land naar schatting de helft van het textiel in ons restafval. "Wat je in een restafvalzak gooit, wordt niet meer verder gesorteerd en meteen verbrand. Als je je halloweenkostuum bij je restafval gooit, gaan alle productiekosten dus helemaal verloren", zegt Vaes. Je smijt je outfit dus na gebruik beter in een textielcontainer. Enkel op die manier kan die opnieuw gerecycleerd worden.