Iraanse justitie wil een publiek proces voor duizend deelnemers van de protesten in Teheran

Het protest brak uit na de plotse dood van Mahsa Amini, een jonge Iraans-Koerdische vrouw die in Teheran is overleden nadat ze door de "zedenpolitie" was opgepakt omdat "ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen". Daarop brak protest uit in het Iraanse deel van Koerdistan, maar dat verspreidde zich snel naar andere minderheden zoals Turkmenen en Baloetsji's en naar de Perzische meerderheid in andere delen van het land. Het gaat ook al lang niet enkel om protest van vrouwen tegen de strikte kledingvoorschriften, want steeds meer mannen sluiten zich bij de beweging aan en er wordt nu ook gestaakt in de oliesector en in de bazaar van Teheran. Het gaat om een van de zwaarste protestgolven ooit tegen het islamitische regime dat in februari 1979 na een revolutie aan de macht is gekomen.