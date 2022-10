Het ongelooflijke verhaal van de geboorte van Julia Roberts: Martin Luther King en zijn vrouw betaalden haar ouders' ziekenhuisrekening

In de jaren 1960 was er nog volop rassenscheiding in de Verenigde Staten. De zwarte bevolking moesten op veel plekken gebruik maken van aparte restaurants, scholen, of op aparte plekken zitten in bijvoorbeeld de bus. Daar kwam heel wat - vreedzaam - protest tegen. Op 1 december 1955 weigerde Rosa Parks bijvoorbeeld haar plek af te staan aan een blanke reiziger, waarna ze gearresteerd werd. Daarna volgde een busboycot, onder leiding van Martin Luther King. De jaren erna bleef hij strijden voor gelijkheid van de zwarte Amerikanen. Zijn toespraken - "I have a dream" - werden wereldberoemd. 12 jaar lang streed hij voor gelijke burgerrechten, tot hij op 4 april 1968 doodgeschoten werd.