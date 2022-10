Zwangere K3-zangeres Hanne moet rusten, "K2 zoekt K3"-finaliste Diede is tijdelijke vervanger

K3 treedt momenteel in Nederland op met de show "Kom erbij". Die optredens gaan door, met de Nederlandse Diede van den Heuvel als vervangster voor Hanne. Diede was een van de finalisten van het programma "K2 zoekt K3", maar moest de duimen leggen tegen winnares Julia Boschman.

Diede is voorbereid op haar invalbeurt, want Studio 100 hield er rekening mee dat Hanne vervangen zou moeten worden. "Dit is een droom die uitkomt", zegt de zangeres. "Na het televisieprogramma heb ik me op mijn eigen carrière gericht en er nooit rekening mee gehouden dat deze kans voorbij zou komen. Toen Studio 100 belde met de vraag of ik Hanne tijdelijk wil vervangen, heb ik meteen ja gezegd."