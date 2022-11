Boekenmaand november: welke tips heeft kinderboekenauteur en -illustrator Pieter Gaudesaboos, winnaar van de Boon-prijs?

In het voorjaar viel Pieter Gaudesaboos in de prijzen en hoe. Hij is de allereerste winnaar van de Boon-prijs voor kinder- en jeugdboeken, die evenveel waard is (50.000 euro) als de Boon voor romans en non-fictie. De jury noemde het prentenboek “Een zee van liefde” een moderne klassieker. Het is het verhaal van een pinguïn die verliefd is op een beer.