Twee mannen die onterecht waren veroordeeld voor moord op Malcolm X krijgen (postuum) 36 miljoen euro schadevergoeding

Aziz en Islam hielden al die jaren hun onschuld vol, in de jaren tachtig werden ze voorwaardelijk vrijgelaten.

De derde man, Mujahid Abdul Halim gaf toe dat hij Malcolm X had neergeschoten, Hij zei ook dat Aziz en Islam niet betrokken waren bij de moord. De twee mannen hadden alibi's en er was geen fysiek bewijs dat hen in verband bracht met de misdaad, maar ze werden veroordeeld op basis van getuigenverklaringen.

De advocaat van Aziz en Islam zei dat zowel Aziz als Islam destijds in hun huizen in de Bronx waren toen Malcolm X werd vermoord. Hij zei voorts dat Aziz 20 jaar in de gevangenis heeft gezeten. De ex-gevangene heeft meer dan 55 jaar geleefd met ontbering en vernedering, die gepaard gaan met het onterecht gebrandmerkt worden als een veroordeelde moordenaar van een van de belangrijkste burgerrechtenactivisten in de geschiedenis. Islam heeft 22 jaar in de gevangenis gezeten en stierf vooraleer hij werd vrijgesproken en zijn naam werd gezuiverd.