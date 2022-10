Mensensmokkelaars opgepakt die vanuit De Panne transmigranten met bootje naar Engeland wilden brengen

De opgepakte verdachten zijn een man van 34 en één van 44 van Albanese afkomst. In het Verenigd Koninkrijk werd nog een derde verdachte opgepakt. De arrestaties gebeuren door het Britse National Crime Agency. Die werkt sinds kort samen met de West-Vlaamse federale politie. Volgens het parket is zo'n internationale samenwerking noodzakelijk in de strijd tegen mensensmokkelnetwerken. De verdachten die in De Panne werden opgepakt, moeten vandaag voor de Brugse onderzoeksrechter komen.

Het Britse National Crime Agency benadrukt dat deze vorm van mensensmokkel enorm gevaarlijk is. "De mensensmokkelaars geven ook helemaal niet om de veiligheid van hun passagiers." Volgens het parket van West-Vlaanderen is dergelijke internationale samenwerking cruciaal in de strijd tegen mensensmokkelnetwerken. "We willen koste wat het kost vermijden dat mensen in gevaar worden gebracht op de Noordzee", reageert procureur Frank Demeester.