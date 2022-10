Nieuw op 1 november: vaccinatiecentra minder vaak open, nieuw kader voor oldtimerkeuring en maaltijdcheques voor militairen

Militairen die in dienst zijn bij Defensie, krijgen vanaf 1 november maaltijdcheques. De ministerraad zette in februari het licht op groen voor de maaltijdcheques. Maar het was nog wachten op de publicatie van het koninklijk besluit in het Staatsblad en de wettelijke termijn voor de openbare aanbesteding voor de aanduiding van het bedrijf dat de maaltijdcheques zal afleveren.