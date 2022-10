Opsporingsbericht in vogelkijkhut in Diksmuide: "Jongedame gezocht die hier op 21 september was"

Het is niet meteen de plaats waar je een opsporingsbericht verwacht. In de vogelkijkhut hangt er een briefje met "Gezocht: jongedame die op woensdag 21 september in deze hut was." De rest van de tekst maakt duidelijk dat de schrijver van het opsporingsbericht "een leuk gesprek" had met de vrouw. "De gedachten aan deze ontmoeting willen me maar niet loslaten en dus had ik graag eens met je afgesproken."