Dodental na storm op Filipijnen loopt tot 98, nog 63 mensen zijn vermist 

Meer dan 4.100 huizen en 16.260 hectare rijst en andere gewassen werden beschadigd door het water, op een moment dat het land zich schrap zet voor een dreigende voedselcrisis. De totale schade wordt geschat op ongeveer 758 miljoen Filipijnse pesos, een dikke 13 miljoen euro.

"We hebben onze operatie verschoven van zoek- en reddingsoperaties naar terughaaloperaties omdat de overlevingskansen bijna nihil zijn", zegt Naguib Sinarimbo, het hoofd van de Civiele Bescherming van de autonome regio Bangsamoro.

"We hadden beter moeten doen", zegt president Marcos Jr. "We konden niet voorzien dat het watervolume zo groot zou zijn. Daardoor konden we mensen niet op tijd waarschuwen en evacueren."

Landverschuivingen en overstromingen komen vaak voor op de Filipijnen. Dat is vooral te wijten aan de tropische stormen die het land steeds vaker teisteren. Gemiddeld heeft het land te maken met twintig cyclonen per jaar. Eind september vielen ook al tien doden op de Filipijnen door de tyfoon Noru. En in april kwamen 148 mensen om door de tropische storm Megi, die enorme aardverschuivingen veroorzaakte.