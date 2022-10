Pas gerenoveerd en nog geen week later ingestort: wat liep er fout bij de ramp met de voetgangersbrug in India?

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een groep mensen van links naar rechts wiebelt, op de smalle, 230-meter lange hangbrug. Een paar seconden later knappen de kabels door en verdwijnen honderden mensen in het water. “Maar om op die manier een falen te veroorzaken, is behoorlijk moeilijk”, vertelt professor in de bruggenbouw Hans De Backer (UGent) in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Dan moet je al met alle mensen die op de brug staan van links naar rechts buigen om het hele brugdek in beweging te krijgen. In dat geval zou waarschijnlijk eerst het brugdek bezwijken en dan pas de structuur – terwijl uit de beelden blijkt dat eerst een van de hoofdkabels afbreekt.”