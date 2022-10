"Een rol tape, een hamer en kabelbinders": indringer wilde Nancy Pelosi ontvoeren en "haar knieschijven breken"

De verdachte had "een rol tape, een wit touw, een tweede hamer, een paar rubberen en een paar stoffen handschoenen en kabelbinders (bandjes waarmee je iemand aan handen en voeten kan vastbinden, red.)" bij, schrijft The New York Times. En volgens de autoriteiten was hij dus wel degelijk op zoek naar Nancy Pelosi. Hij zou de politie verteld hebben dat hij haar wilde kidnappen. "Als ze de waarheid vertelde, zou hij haar laten gaan. Als ze loog, wilde hij haar knieschijven breken".