Ronse kandidaat om start-of aankomstplek van een Tourrit te organiseren: "Ronse als wielerstad op de kaart zetten"

De stad wil die organisatie echter niet koste wat kost op zich nemen: "De prijzen voor sommige wedstrijden lopen wat uit de pan, maar de voorstellen die nu op tafel lagen waren betaalbaar. Aan die voorwaarden willen we mee onderhandelen om de wedstrijd te laten starten", stelt Vandenhoucke. Daarbij valt het wel nog af te wachten of de Tour de France überhaupt een stop in Vlaanderen zal goedkeuren. "Al is Tour de France-voorzitter Prudhomme geïnteresseerd om zijn Tour te relateren aan een klassieke wedstrijd à la de Ronde van Vlaanderen – op dat vlak hebben we dus een streepje voor om mee op de kar te kunnen springen", aldus Vandenhoucke.