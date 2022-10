Voedselbanken en -bedelingen in Antwerpen zien in een jaar tijd 20 procent meer mensen aankloppen: "Het is alle hens aan dek"

Op een jaar tijd zagen Antwerpse voedselbanken en -bedelingen het aantal mensen dat zich bij hen aanmeldt, stijgen met ongeveer 20 procent. Dat meldt Gazet Van Antwerpen en is bevestigd aan onze redactie. Het cijfer geldt voor de hele provincie. "De stijging hadden we wel verwacht", zegt schepen van Armoedebestrijding Tom Meeus (Vooruit). "Er is een energie- en koopkrachtcrisis. Dan is er nog een vluchtelingencrisis. Het is alle hens aan dek en het is dus zaak om ons samen met alle voedselbedelingen goed voor te bereiden. Dat zijn we ook aan het doen."