Strooivijver in Zonhoven bijna een jaar in gebruik

In Lanaken is in augustus 2018 een natuurbegraafplaats ingericht, in een bos in Rekem. Tot nu toe werden daar al 48 mensen begraven, in een ecologisch afbreekbare urne. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) merkt dat die nieuwe manier van begraven stilaan aan populariteit wint. "Omdat meer mensen graag verbonden willen zijn met de natuur. Maar ook mensen die geen nabestaanden hebben, kiezen voor die formule omdat er nadien geen graf onderhouden moet worden. Maar zo'n natuurbegraafplaats gaat nog wat in tegen onze bestaande tradities. Veel nabestaanden willen graag een echt vast plekje hebben om naar terug te keren, om hun geliefden te herdenken. Op de natuurbegraafplaats is dat er net niet."