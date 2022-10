"The witcher" krijgt vanaf seizoen 4 een nieuwe Geralt, acteur Cavill focust zich op Superman 

In het komende derde seizoen (vanaf de zomer van 2023) zal Henry Cavill zijn zwaard nog hanteren als Geralt, maar een vierde seizoen lukt niet meer wegens te druk. Cavill is vanaf deze week ook te zien aan de zijde van Millie Bobby Brown in een nieuwe "Enola Holmes" en heeft bijgetekend voor "The ministry of Ungentlemanly warfare" en de Supermanfranchise (zie hieronder) van Warner Bros.