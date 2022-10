Meer dan 41.000 werknemers tijdelijk werkloos door energiecrisis, stevenen we af op recessie?

"Dit is een kanarie in een koolmijn, waarbij bedrijven niet overgaan tot echte ontslagen, maar nu werknemers eerst in tijdelijke werkloosheid steken. Dit is een tussenstap waarbij men natuurlijk hoopt dat die energieprijzen weer zullen dalen. Maar we zien toch dat zo'n tijdelijk werkloosheid naderhand vaak gepaard gaat met herstructureringen en dergelijke. En dat zou heel slecht zijn."

Vooral in West-Vlaanderen wordt gebruikgemaakt van het systeem. "Het is vooral de industrie die getroffen wordt", legt Baert uit. "In West-Vlaanderen heb je een samenstelling van sectoren die sowieso al onderhevig zijn aan concurrentie in het buitenland, zoals de textielindustrie. En als je je dan niet kunt permitteren om hoge kosten te hebben en als bedrijf juist heel energie-intensief bent, is het logisch dat we daar een piek zien van tijdelijke werkloosheid."