"Trump denkt dat presidentscampagne hem kan beschermen": journaliste Maggie Haberman over diepste gedachten van oud-president

Haberman won in 2018 nog een Pulitzer-prijs voor haar verslaggeving van het Trump-tijdperk in de Verenigde Staten. Geen enkele andere journalist ter wereld weet dan ook beter wie Trump is en wat hem drijft. Om die reden schreef Haberman een boek: "Maskerade man", een diepgravende analyse over het fenomeen "Trump" en de ondergang van de Amerikaanse democratie.



Volgens Haberman heeft Trump, de enige president die tot tweemaal toe de afzettingsprocedure doorlopen heeft, het moeilijk met alle rechtszaken en schandalen die hem al sinds het einde van zijn ambtstermijn blijven achtervolgen. Hij is verbitterd, zegt ze. "Ik denk dat hij kwader is dan hij al was. Dat merk je goed als je naar hem luistert. Veel van wat hij zei was deel van een toneeltje. Dat is nu veel minder het geval."

Veel hangt namelijk samen met hoe Trump zichzelf aan de buitenwereld wil tonen. "Hij bezit een basis van het menselijke gedrag. Zo kan hij interesse tonen in andere mensen, én geeft hij ook om andere mensen." Maar dat is toch eerder uitzonderlijk. "Dat is niet zijn normale ingesteldheid, en het is ook niet zijn meest gangbare toestand."