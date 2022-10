Uitsterven neanderthalers mogelijk veroorzaakt door seks, niet door geweld

Fossielen van neanderthalers zijn gevonden doorheen Europa en Azië, tot in het zuiden van Siberië. Gedacht wordt dat zij minstens 400.000 jaar lang geëvolueerd zijn in deze omgeving en zich aangepast hebben aan een klimaat dat voor het grootste deel kouder was dan nu.

Ondertussen ontwikkelden de voorouders van onze soort zich in Afrika. Het is momenteel nog niet duidelijk of Homo sapiens de directe afstammeling is van één groep van oude Afrikaanse mensachtigen of het resultaat is van de vermenging van verschillende groepen die verspreid leefden op het continent.

Op basis van genetische gegevens ziet het er naar uit dat de twee soorten elkaar voor het eerst ontmoetten toen Homo sapiens zo'n 250.000 jaar geleden af en toe trektochten uit Afrika begon te maken.

"Aangezien we niet precies weten hoe neanderthalers er uitzagen of hoe ze zich gedroegen, kunnen we enkel speculeren over wat Homo sapiens gedacht zou hebben over zijn verwanten", zei Stringer.