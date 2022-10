Vier Cubaanse rotsleguanen geboren in ZOO Antwerpen: "Eerste keer dat kweekprogramma lukt" 

Eind augustus kropen 4 Cubaanse rotsleguaantjes uit hun ei. Ze kregen even de tijd om in alle rust aan te sterken. Hun komst was een verrassing voor de verzorgers. "We leveren al jaren inspanningen om met de soort te kweken, maar dat wierp nooit eerder zijn vruchten af”, zegt verzorger Sam Aneca. “Toen we merkten dat het vrouwtje plots een pak slanker was, kregen we het vermoeden dat ze eieren had gelegd."