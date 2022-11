Waarom moet je een kist kopen bij een crematie?

Sinds enkele jaren wordt er in de uitvaartsector met een crematiekist gewerkt, die veel betaalbaarder is.

"De tijd is al lang voorbij dat we alleen dikke en volhouten kisten cremeren", zegt Wustenberghs. "Maar, elke kist, ongeacht het materiaal, moet aan de wettelijke vereisten voldoen om een crematie veilig te laten verlopen."

Je kan daarom bijvoorbeeld niet kiezen voor een kartonnen doos of voor een kist met om het even welke houtsoort of vernis. "Er bestaan nu ook wel kisten uit hardboard die voldoende veilig zijn. Ze zijn gemaakt van kleine, op elkaar geperste houtvezels", zegt Wustenberghs.

De jongste jaren ziet de sector ook een groeiend aanbod van ecologische alternatieven. "Die alternatieven bestaan, maar ze zijn daarom niet noodzakelijk goedkoper."

In België mag ook een lijkwade gebruikt worden. De overledene wordt dan een in een doek gewikkeld en op een houten onderplank gelegd. "Maar ook de lijkwade moet aan dezelfde veiligheids- en hygiënenormen voldoen, waardoor het niet goedkoper is. Niet elke vorm van textiel komt voor een crematie in aanmerking."