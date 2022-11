Alweer een mestactieplan in de maak: waarom is dat nodig, wat houdt het precies in en wat is het probleem met (te veel) mest?

De waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen haalt de Europese richtlijn nog steeds niet. De maatregelen van de afgelopen zes plannen blijken dus onvoldoende. De Europese Nitraatrichtlijn, die al van 1991 dateert, vormt de basis van het mestactieplan. Om die te halen, voerde de Vlaamse overheid het Mestdecreet in. Dat kreeg veel verzet van de boeren. Enkele jaren aan overleg later ontstond uiteindelijk het Mestactieplan.

Het eerste plan trad in 1996 in werking. Sindsdien zijn er nog zes bijgekomen, telkens met iets strengere maatregelen. "We hadden ondertussen gehoopt dat het iets beter gesteld was met onze waterlopen, maar dat is niet het geval", vertelt landbouw- en milieu-econome Liesbeth Vranken. "We moeten dus blijven actie ondernemen. Ik vermoed dat we nog veel mestactieplannen gaan hebben in de toekomst."