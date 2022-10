Na zomerse start herfstvakantie: deze week doen we er elke dag enkele graden af

De komende dagen nemen we stilaan afscheid van de nazomerse temperaturen. Vandaag is het eerst gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op wat lokale regen in het centrum van het land. In de namiddag wordt het overal droog met geleidelijk meer zon vanaf het zuiden. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 of lokaal 20 graden in Vlaanderen.