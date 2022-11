Troost in woord en beeld: tips voor nieuwe boeken over omgaan met verlies

"Reveil" is een nieuw tijdschrift over verlies, rouw en afscheid. ‘Het is een schrift over de tijd, een echt tijdschrift dus. Al is het met 260 pagina’s eerder een boek’, zeggen de initiatiefnemers, journalist Lander Deweer en muzikant en componist Jan Swerts. Met de publicatie willen ze mensen aansporen om verhalen te vertellen die nog niet verteld zijn. "Bij elk stuk voel je dat er een betrokkenheid is van de verteller, wat bij de lezer veel directer binnenkomt." Het is als een ware rouwrevolutie: rouw moet bespreekbaar worden gemaakt.