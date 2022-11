Fluiten ze of fluiten ze niet? Maak kennis met Stéphanie, Salima en Yoshimi, de eerste vrouwelijke scheidsrechters op een WK voor mannen 

Na enkele jaren te hebben gefloten in tweede divisie bij mannen en in de hoogste competitie bij vrouwen, sloot ze zich in 2012 aan bij de Afrikaanse voetbalbond en leidde ze wedstrijden over het hele continent. In 2015 was Mukansanga erbij op de Afrikaanse Spelen in Congo, in 2014, 2016 en 2022 trad ze aan op de Women's Africa Cup of Nations. Begin dit jaar werd ze de eerste vrouw die het Afrikaans kampioenschap voor mannen mocht fluiten. “Ik dacht dat ze zich van naam hadden vergist. Ik was angstig, trots en blij tegelijk.” Tussendoor volgde een erkenning door de FIFA en startte ze op wereldwijd niveau. Ook op het olympische vrouwentoernooi in Tokio was ze present. “Daar heb ik leren werken met een VAR, iets waar we toen in Afrika nog geen gebruik van maakten.”