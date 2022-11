Aanhangers president Bolsonaro zetten wegblokkades op in heel Brazilië na verkiezingsoverwinning Lula da Silva

De linkse oud-president Lula (hij was al eens president van 2003 tot 2010) heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in het grootste land van Latijns-Amerika nipt gewonnen. Hij kreeg zondag 50,9 procent van de stemmen achter zijn naam volgens het verkiezingsbureau in de hoofdstad Brasilia. Zijn uiterst rechtse rivaal Jair Bolsonaro behaalde 49,1 procent. In het kamp van de uittredende president wordt bijzonder teleurgesteld gereageerd, Bolsonaro heeft nog niet gesproken over zijn nederlaag.