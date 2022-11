Amerikaanse rapper Takeoff van hiphopgroep Migos doodgeschoten

Kirshnik Khari Ball is de officiële naam van de Amerikaanse rapper. Hij vormde samen met zijn oom Quavo en zijn neef Offset, die niet meer bij de groep hoort, de hiphopformatie Migos.



Volgens Amerikaanse media kwam de rapper om het leven bij een schietpartij nabij de bowlingbaan 810 Billiards & Bowling in de stad Houston. Takeoff en Quavo zouden er setje dobbelstenen aan het spelen zijn toen er een woordenwisseling uitbrak, daarop opende iemand het vuur, volgens TMZ. Takoff zou daarbij in zijn hoofd of in de buurt van zijn hoofd geraakt zijn. De rapper zou ter plaatse aan zijn verwondingen zijn overleden.