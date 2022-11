Man uit Grimbergen krijgt GAS-boete omdat hij voor zijn eigen garage parkeert en dat is blijkbaar terecht

In Grimbergen kan zowel de politie als een beëdigde gemeenschapswacht een GAS-boete uitschrijven voor dergelijke parkeerovertredingen. Uit het papiertje valt niet op te maken wie de overtreding precies heeft vastgesteld. Op dit moment ondersteunen twee gemeenschapswachten het werk van de politie in de gemeente. De GAS-boete zelf volgt vermoedelijk nog binnenkort in de brievenbus van de eigenaar van de wagen. De vaststellingen worden verwerkt door intercommunale Haviland die in opdracht van gemeentebesturen de GAS-boetes administratief afhandelt.

Volgens de man is hij niet aangesproken over zijn overtreding door een gemeenschapswacht of de politie en is er niemand komen aanbellen. "Ik ken dit concrete geval niet, maar het is wel de bedoeling dat onze gemeenschapswachten altijd eerst proberen te sensibiliseren en in overleg gaan met de overtreder", vertelt de schepen voor Mobiliteit in Grimbergen, Philip Roosen (N-VA). "Zij mogen GAS-boetes uitschrijven, maar in principe gebeurt dat alleen bij zware overtredingen of wanneer mensen echt hardleers zijn. Ik ga ervan uit dat die manier van werken ook hier gevolgd is, maar ik ken de concrete situatie dus niet."

De schepen benadrukt dat voertuigen die voor eigen garagepoorten geparkeerd staan geen prioriteit zijn voor de gemeente. "We gaan niet op jacht naar dat soort van kleinere overtredingen. Maar onze gemeenschapswachten zullen dit wel vaker tegenkomen op hun ronde en de wet blijft de wet", aldus nog Roosen.