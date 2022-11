Politie Puurs-Sint-Amands onderzoekt mogelijk link tussen 2 verdachte branden in dan minder dan 24 uur, 4 minderjarigen opgepakt

In Puurs-Sint-Amands heeft de lokale politie 4 jongeren opgepakt na een zware, uitslaande brand in een chalet in een bos bij de Reststraat. Het viertal hing er rond toen de brand uitbrak, maar het is nog niet duidelijk of ze iets met de brand te maken hebben. Het is al de tweede verdachte brand in minder dan 24 uur tijd. De politie onderzoekt een link tussen de twee.