Britse minister van Binnenlandse Zaken onder vuur wegens uitspraken over "invasie" van migranten

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman ligt onder vuur nadat ze het gisteren in het Lagerhuis had over "een invasie" van migranten die het Kanaal oversteken. Ze verdedigde zich kritiek op het gebrek aan opvangcapaciteit in het opvangkamp van Manston, in het zuidoosten van het land. Haar viceminister Robert Jenrick heeft zich vandaag van die uitspraken gedistancieerd.