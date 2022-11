Kinderen in China tonen Gent in de toekomst op tentoonstelling: vliegende schotels, robots en... Belgisch bier

“We werken met professionele lesgevers en willen kinderen vooral laten kennismaken met een taal en cultuur die ze nog niet kennen. We spreken ook over het regime en over de geschiedenis. Ons lesmateriaal is in het Nederlands, daarin verschillen we toch van andere Chinese scholen.” Van Cauwenberghe benadrukt dat het Chinese regime geen zeggenschap heeft in wat de school doet. “We zijn een onafhankelijke organisatie die bruggen wil bouwen tussen België en China. We willen een dialoog tussen beide partijen, we kiezen geen kant.”