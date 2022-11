Duizenden Congolezen betogen tegen Rwanda, VS uit bezorgdheid over steun Rwanda aan M23-rebellen

Ook de Verenigde Staten hebben het geweld door de M23-rebellen scherp veroordeeld en uiten kritiek op Rwanda. "Staatssteun voor gewapende groeperingen is onaanvaardbaar en we herhalen onze bezorgdheid over de steun van Rwanda aan M23", zei de Amerikaanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken Ned Price. "We moedigen de landen in de regio aan om samen te werken om vrede, veiligheid en respect te herstellen, met respect voor elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit", voegde hij eraan toe.



In augustus was Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Rwanda voor een gesprek met Kagame, toen zei Blinken ook "zeer bezorgd te zijn over geloofwaardige berichten" dat Rwanda steun verleent aan M23-rebellen in Congo. De Verenigde Staten zijn altijd een goede bondgenoot geweest van Rwanda. Maar de tijd van wegkijken voor president Kagame lijkt voorbij.