Eerste Onument van Limburg geplaatst in Lommel: "Om stil te staan bij de coronadoden"

Op de Stedelijke Begraafplaats van Lommel is het eerste Onument van Limburg ingehuldigd. Het is een cirkelvormige herdenkingsplek die dient om stil te staan bij alle mensen die gestorven zijn door corona. Maar het is ook een plek om verbinding te creëren en te rouwen in openheid, vertelt bezielster en initiatiefneemster dr. Uus Knops: "We willen mensen uitnodigen om te rouwen in openheid en verbinding te maken met elkaar. Deze plek leent zich er ook toe om te herdenken en te herinneren."