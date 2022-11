Dodental halloweenviering Seoel loopt op tot 155, politie geeft toe dat ze te weinig deden

In Zuid-Korea hadden de ordediensten voor de dodelijke halloweenviering van zaterdag al signalen gekregen dat er sprake was van dreigend gevaar, maar ze hebben daar onvoldoende op gereageerd. Dat geeft het hoofd van de nationale politie toe. Ook de minister van Binnenlandse Zaken biedt zijn excuses aan. Het dodental is intussen opgelopen tot 155.