Horrorhuwelijk voor Evelien en Wesley uit De Panne: "We trouwen speciaal op Halloween"

Zaal De Lissewal in Elverdinge bij Ieper is al twintig jaar een zaal voor huwelijksfeesten. Zaakvoerder Jurgen Crombez trekt grote ogen, toen een schminkster na het dessert de gezichten van genodigden grimeert in de stijl van het Dodenfeest uit Mexico.

Op de tafel staat een "chianti", de Italiaanse wijn uit The Silence of the Lambs, naast het masker van "Hannibal The Cannibal"." Elke tafel op het huwelijksfeest van Wesley Butstraen (42) en Evelien Bolle (38) uit De Panne is aangekleed in het thema van een griezelige filmklassieker. "Kijk, daar nog de handschoen van kindermoordenaar Fredde Krueger, horrorpop Chucky en noem maar op. Ze komen allemaal uit mijn persoonlijke collectie", vertelt Evelien vurig. Ze draagt een rood kleed: "Het kleur van de liefde, maar ook van bloed en van vampieren."