Kunstenaars laten voormalige wasserij Blanca in Zonhoven voor de laatste keer draaien

Art 27 opent voor de 22ste keer de deuren van een tentoonstelling op 1 november. Telkens renoveren ze een leegstaand pand dat gesloopt zal worden, terug naar hoe het vroeger was, met als aanvulling een heleboel extra kunstwerken. De afgelopen 21 jaar waren dat panden in Heusden-Zolder. "Maar op een bepaald moment heb je alle leegstaande panden in een gemeente gehad", verklaart Gilissen. "Daarom zijn we blij dat we nu in Zonhoven terechtkunnen."