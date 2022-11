Mastowat? Maak kennis met "Mastodon", volgens sommigen het nieuwe Twitter

Ook bij de eerste geruchten over overname van Twitter door Elon Musk werd Mastodon als alternatief genoemd. Toen kwamen er volgens Eugen Rochko, de oprichter van Mastodon, in een toot 85.000 nieuwe gebruikers bij in enkele dagen tijd. Niet niets, maar ook geen grote stormloop dus. Baert verwacht niet dat mensen nu wel massaal gaan overstappen. "Veel mensen gaan wel eens een kijkje nemen", legt hij uit.

Baert vindt het vooral interessant, omdat het mensen aan het denken zet over hun sociale media. "Het is positief dat mensen zien dat er een alternatief bestaat met een andere filosofie: een alternatief dat draait op vrijwilligers en geen inkomsten zoekt via advertenties", zegt de computerwetenschapper. "Als we sociale media willen gebruiken die in eigen beheer zijn en die ons niet gebruiken, gaan we er misschien voor moeten betalen. Willen we onze privacy en onze data behouden, gaan we er een paar euro per maand voor moeten ophoesten."