Nederlandse Spoorwegen zetten kantoorpersoneel in als treinwachter

De NS beschouwt de maatregel als een tijdelijke oplossing. De aanwerving van nieuwe treinwachter blijkt goed te verlopen: "Het aantal aanmeldingen is verdrievoudigd", zegt een woordvoerder.

Wegens het personeelstekort kondigde de NS gisteren aan dat het verder in de dienstregeling moet snoeien. Vanaf volgende week maandag zullen er op een aantal trajecten in heel het land minder treinen rijden. Zelfs op een aantal hoofdlijnen zullen er in de daluren minder treinen rijden.

Reizigers, de reizigersvereniging Rover en de Nederlandse regering zijn niet tevreden over de gang van zaken bij de NS. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen heeft gezegd dat het spoorbedrijf eind dit jaar een "stevige evaluatie" krijgt.