Noorwegen verhoogt militaire alarmfase: "Meer op onze hoede zijn door oorlog in Oekraïne"  

"Defensie zal vanaf dinsdag het alarmniveau in Noorwegen verhogen", aldus premier Jonas Gahr Store op een persconferentie. "We hebben vandaag geen reden om aan te nemen dat Rusland Noorwegen of enig ander land rechtstreeks in de oorlog wil meeslepen, maar de oorlog in Oekraïne maakt het noodzakelijk dat alle NAVO-landen meer op hun hoede zijn."