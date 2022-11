Oud-premier Netanyahu stevent af op nipte overwinning bij Israëlische verkiezingen

Het lijkt erop dat dat oud-premier Benjamin "Bibi" Netanyahu (Likud) de verkiezingen in Israël wint. Dat blijkt uit een exitpoll. Daarmee mag Netanyahu bijna zeker zijn van een geslaagde politieke comeback, nadat hij door de vorige regering van de macht verdreven was. Het blok onder leiding van huidig Eerste minister Yair Lapid (Yesh Atid) behaalde slechts 54 van de 120 zetels in het Israëlische parlement.