Pretpark Walibi opnieuw volzet: "Eerste halloweeneditie zonder coronamaatregelen"

Erwin Taets, docent leisuremanagement aan hogeschool Vives, is niet verbaasd over de volkstoestroom van de voorbije dagen. “Niet alleen was het uitzonderlijk mooi weer, er kon ook voor het eerst Halloween worden gevierd zonder coronamaatregelen of Covid Safe Tickets. Daarnaast speelt de economische crisis mee: mensen besparen op reizen en citytrips en trekken in plaats daarvan naar pretparken in de buurt”, schetst hij in “De ochtend” op Radio 1.