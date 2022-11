Oktober was gemiddeld 3 graden warmer dan normaal: record uit 2001 geëvenaard

Daarnaast was oktober de op twee na droogste oktobermaand van de huidige referentieperiode, met in totaal 40,7 mm neerslag in Ukkel (tegenover gemiddeld 97,8 mm). De zon scheen in totaal 132 uur en 33 minuten, terwijl dat normaal 112 uur en 38 minuten is. In plaats van normaal 6,3 waren er deze maand 7 onweersdagen.