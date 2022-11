Herentals eert zijn oorlogshelden met eerste drie struikelstenen in de stad: "Enorm belangrijk dat deze zware verhalen niet vergeten worden" 

De ceremonie was volgens Verraedt erg belangrijk voor de nabestaanden en vaderlandslievende verenigingen in Herentals. "De verhalen liggen hen zeer nauw aan het hart. Ze blijven ze vertellen. Een gouden steentje vormt een constante, tastbare herinnering aan die zware verhalen. Zo was er Leon Puyenbroeck. Hij was beroepsmilitair en werd in 1944 verraden. Hij werd gedeporteerd naar Buchenwald en stierf uiteindelijk in een ander kamp. De broers Aerts kwamen eerst terecht in het concentratiekamp Gross-Rosen in Polen. Daar moesten ze zo hard werken dat Hendrik overleed. Jozef werd nog overgebracht naar Flossenbürg waar hij in mei 1945 is overleden."