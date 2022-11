Struikelstenen in Beverlo herdenken vier slachtoffers van het nationaalsocialisme

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig plaatst zulke stenen in heel Europa om zo mensen te gedenken die zich hebben verzet tegen de Nazi's of die er het slachtoffer van werden. In ons land liggen vooral in de Brusselse regio heel wat van deze herdenkingsstenen. Sint-Truiden was de eerste Limburgse stad die enkele Stolpersteine liet plaatsen. In Beverlo was het een initiatief van Heemkunde Beverlo, samen met de Nationale Strijdersbond van Beverlo, Harmonieorkest Neanias en stad Beringen.