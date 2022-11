Denen vervroegd naar stembus: gooit oud-premier Rasmussen politieke landschap overhoop?

In buurland Zweden wonnen onlangs de sociaaldemocraten, maar uiteindelijk kwam er een rechtse regering die in het parlement gedoogsteun krijgt van een uiterst-rechtse partij. Is een gelijkaardig scenario in Denemarken mogelijk? “De verhoudingen liggen er anders. De sleutel was in Zweden in handen van radicaal-rechts, in Denemarken is die rol weggelegd voor de centrumpartij van Rasmussen. De kans is groter dat er volledig wordt gebroken met de blokken en ze een soort van centrumpartij krijgen, gevormd met verschillende partijen, dan het een rechtse gedoogconstructie wordt.”