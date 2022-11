Grijpen Republikeinen de macht en wat krijgt president Biden nog gedaan? Dít is de inzet van de tussentijdse verkiezingen in de VS

Er hangt politiek geweld in de lucht bij deze verkiezingen. “Some scary stuff is happening”, hoorde ik vicepresident Kamala Harris recent zeggen. De vijandigheid in de kiescampagne is ontzettend groot. Paul Pelosi betaalde een bloedprijs voor het akelige politieke klimaat. Een indringer was op zoek naar zijn vrouw Nancy, de machtige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Toen ze niet thuis was, sloeg de indringer haar man een schedelbreuk met een hamer.

Een dag later al werden volop desinformatie en een hoop vileine roddels over de aanval de wereld in geslingerd. Was de aanval wel écht? Was het opgezet spel? Zelfs de nieuwe eigenaar van Twitter, multimiljardair Elon Musk, verspreidde verdachtmakingen rond de aanval en beweerde in één moeite door dat de linkse leugens nu eindelijk ontmaskerd zouden worden. Even later verwijderde hij zijn tweet.