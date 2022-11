NASA gaat door met Psyche-missie naar unieke asteroïde die meer waard zou zijn dan de hele wereldeconomie

De missie zou meer informatie moeten opleveren over het ontstaan van de aarde, maar dus vooral ook over Psyche zelf. Wanneer het ruimtetuig - een soort satelliet met twee grote vleugels vol zonnepanelen voor de energie - er in 2029 arriveert, zal het minstens 21 maanden in een baan om de asteroïde vliegen om de oppervlakte in kaart te brengen en de kenmerken van de asteroïde te bestuderen. De NASA zal daarbij gebruik maken van



spectrometers om de neutronen en de gammastralen aan de oppervlakte te analyseren, en die ons iets kunnen leren over de diepere kern

om de neutronen en de gammastralen aan de oppervlakte te analyseren, en die ons iets kunnen leren over de diepere kern een magnetometer om het magnetische veld te bestuderen

om het magnetische veld te bestuderen een multispectrumcamera om beelden te schieten van de oppervlakte en de geologische verschillen

Landen op de planeet is niet mogelijk: het is er te warm. Een landing zoals op Mars met een proefboring in de bodem, zit er dus (nog) niet in. "Ik ben ongelooflijk trots op het Psyche-team", zegt Laurie Leshin van NASA. "Tijdens deze review hebben ze aangetoond heel wat vooruitgang te hebben geboekt. Ik kijk al uit naar we er allemaal van kunnen gaan leren."